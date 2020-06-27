Суд не признал экспертизу как доказательство вины в деле о стадионе к ЧМ

Суд признал строительно-техническую экспертизу недопустимым доказательством вины фигурантов дела о хищениях при инженерной подготовке стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Подсудимыми в этом процессе являются Амир Кушхов и Сергей Трибунский. По версии следствия, они причастны к хищениям 752 млн рублей.
Признать недопустимым доказательством заключение по результатам строительно-технической экспертизы с полевыми работами в рамках уголовного дела, — говорится в постановлении центрального районного суда Калининграда.
Проведённая экспертиза является одним из основных документов стороны обвинения. Фигурантам дела суд в начале июня заменил домашний арест на запрет определенных действий, дав им возможность устроиться на работу.
Дело против Кушхова и Трибунского было выделено в отдельное производство из большого уголовного дела в отношении братьев Зуявудина и Магомеда Магомедовых. Последние подозреваются в мошенничестве и растрате в особо крупном размере, а также в создании организованной преступной группы.
По версии следствия, Магомедовы владели рядом офшорных компаний на Кипре. Значительное количество юридических лиц было зарегистрировано на водителей и охранников группы компаний «Сумма». Вину в совершении какого-либо преступления они опровергли, писал NEWS.ru.
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