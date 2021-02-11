Суд над Навальным за клевету на ветерана: онлайн-трансляция

В Замоскворецком райсуде Москвы состоялись прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Гособвинение запросило семь лет колонии для 72-летнего экс-чиновника, а потерпевшая сторона — компания «Роснефть» — заявила гражданский иск на 23 млн рублей. Подробности — в материале NEWS.ru.

По версии следствия, бывший чиновник растратил средства компании «Роснефть», завышая арендные цены на помещения, которые снимала корпорация под своё представительство в Хабаровске. Действовал Ишаев не один, утверждают следователи, а с...