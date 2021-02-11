Суд над Навальным за клевету на ветерана: онлайн-трансляция

В 10:00 12 февраля в Бабушкинском суде Москвы продолжится рассмотрение уголовного дела об оскорблении ветерана в отношении Алексея Навального. Дело было возбуждено летом 2020 года. Рассмотрение должно было начаться ещё в августе, однако было отложено из-за отравления оппозиционера. В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК). На прошлой неделе суд успел допросить ветерана, его сиделку и его внука. Сам Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил во лжи внука ветерана Игоря Колесникова: его показания расходились с показаниями сиделки. NEWS.ru ведёт текстовый онлайн из зала суда.
9:30 За полчаса до начала заседания обстановка у здания Бабушкинского суда спокойная. На территорию постепенно заходят журналисты, предварительно получившие аккредитацию. Некоторые из них говорят, что им не разрешили пронести с собой воду.