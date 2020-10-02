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Происшествия

Стрелявший из пневматического ружья в детей мужчина задержан в Приамурье

09:16, 03 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в стрельбе по несовершеннолетним из пневматического ружья задержан в городе Сковородино.

Инцидент произошёл на школьном стадионе. Поступок мужчины подпадает под действие статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершённое с применением оружия), информировали в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Согласно данным следствия, вечером 30 сентября 2020 года в городе Сковородино подозреваемый произвёл несколько выстрелов из спортивного пневматического ружья по несовершеннолетним, находившимся на территории спортивного стадиона образовательного учреждения, — говорится в сообщении СУ СКР.

Подозреваемый задержан, допрошены очевидцы происшествия. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как писал NEWS.ru ранее, в районе жилищного комплекса «Одинцовский парк» в 9-м микрорайоне подмосковного Одинцово было совершено три нападения на девушек. Во всех случаях потерпевшие смогли вырваться, а нападавший скрылся, рассказали местные жители.

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