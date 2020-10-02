Стрелявший из пневматического ружья в детей мужчина задержан в Приамурье

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Президент Чечни Рамзан Кадыров пообещал выяснить все обстоятельства драки в Симферополе с участием туриста из Чечни, после которой скончался местный житель.

Кадыров подчеркнул, что в случае, если в гибели мужчины виноваты представители республики, они понесут наказание по закону. В то же время политик посетовал на то, что инциденты с участием чеченцев...