Репетитор избил ученицу до сотрясения мозга в Москве

https://static.news.ru/photo/4ef012e4-8ae3-11eb-a84e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция проводит проверку по жалобе ученицы, избитой репетитором по математике. Перед обращением в правоохранительные органы девушке потребовалась медпомощь.

У пострадавшей диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб плеча, сообщает телеканала РЕН ТВ.

Проводится проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, — рассказали телеканалу в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему государственного репетиторства для помощи школьникам в подготовке к будущим экзаменам. Он отметил, что для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ ученики и их родители часто обращаются к услугам частных репетиторов. При этом их услуги стоят десятки тысяч рублей, что может себе позволить далеко не каждая семья. Депутат предлагает создать электронную платформу, где учащимся будут помогать лучшие педагоги школ, а также преподаватели средних профессиональных учебных заведений и вузов, писал NEWS.ru.