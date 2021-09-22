Стало известно состояние пострадавших в Башкирии в ДТП с грузовиком медиков

Грузовик и автомобиль скорой помощи столкнулись в Башкирии. В скорой пострадали девять человек, из них шесть медработников. Состояние пострадавших оценивается как лёгкой и средней степеней тяжести. Об этом NEWS.ru заявили в пресс-службе республиканского Минздрава.

Медработники направлялись на работу в больницу, по пути произошла авария. В карете скорой помощи не было пациентов, а были врач-психиатр, врач-терапевт, врач-педиатр, санитар, соцработник, фельдшер, водитель, санитарка, уборщик, — рассказала руководитель пресс-службы Минздрава Республики Башкирия Софья Алёшина.

По её словам, у трёх человек состояние лёгкой степени тяжести, у остальных — средней степени. В основном среди повреждений — ушибы и сотрясения.

У водителя с грудной клеткой нужно смотреть, есть переломы рёбер или нет, — сообщила руководитель пресс-службы.

ДТП произошло на дороге Чашмы — Давлеканово. Причины происшествия устанавливаются.

В августе в Башкирии погибли в ДТП фельдшер и водитель скорой. Авария произошла в Уфимском районе. Скорая врезалась в КамАЗ, который остановился для замены колеса.