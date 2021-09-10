Стали известны подробности жёсткой посадки самолёта под Иркутском

Разбившийся в Иркутской области самолёт L-410 принадлежал той же авиакомпании «СиЛА», что и разбившийся под Томском в июле Ан-28. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Всего на борту находилось 14 пассажиров и два члена экипажа.
Самолёт
Telegram-канал Baza
По данным «Интерфакса», самолёт
Очевидцы обнаружили самолёт. Он находится в четырёх километрах от взлётно-посадочной полосы. Достали четверых человек, — говорится в сообщении.
Кроме того, уточняется, что ошибка экипажа в условиях тумана и отказ двигателя могли привести к жёсткой посадке самолёта в Иркутской области.
Следственный комитет России возбудил дело по факту ЧП. Ведётся расследование. По данным СК РФ, все пассажиры самолёта, по предварительным данным, живы, один в тяжёлом состоянии.
Однако выжившие пассажиры утверждают, что погиб один из пилотов.
Ранее стало известно, что пассажирский самолёт совершил жесткую посадку в Иркутской области. Отмечается, что речь идёт о лайнере L-410. На его борту находятся 14 человек. Уточняется, что самолёт разрушился при посадке в тайге, несколько пассажиров самостоятельно выбрались из салона. При посадке лайнер загорелся.