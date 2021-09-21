Стали известны подробности жесткого убийства свёкром экс-невестки в Москве

Житель Москвы выстрелил в голову бывшей 35-летней невестки, подкараулив её в подъезде дома на 2-й Владимирской улице в Москве. Женщина возвращалась домой, где её и подкараулил 66-летний бывший родственник, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, поводом для убийства послужил развод женщины с мужем и делёжка имущества в суде. В момент, когда прозвучал выстрел, бывшая невестка разговаривала по телефону с юристом, та услышала пугающий звук и перезвонила в полицию.

Оружие было найдено в нескольких десятках метров от места преступления на помойке. Предположительно, это карабин «Сайга». Подозреваемый вскоре был задержан, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что застреленная бывшим свёкром женщина работала в детской школе искусств, её педагогический стаж составляет 12 лет.

Квадратные метры с бывшим мужем убитая делила два года из-за дочери, которой исполнилось всего пять лет. Это не нравилось свёкру, который и до этого пытался выжить невестку из квартиры.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственного комитета. Бывший муж убитой женщины комментариев не даёт.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября произошла стрельба в пермском университете. В результате погибли шесть человек и ещё 29 пострадали.