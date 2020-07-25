Стали известны подробности похищения младенца из роддома под Ростовом

https://static.news.ru/photo/380d3c20-ce94-11ea-ae8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Heinz Spremberg / CHROMORAN/Global Look Press

Мать новорождённого ребёнка, которого украли из роддома города Сальска в Ростовской области, рассказала журналистам подробности происшествия.

Женщина, которая его забрала, она стучалась к нам с вечера в окно, — рассказала пострадавшая Наталья Русикова.

По её словам, похитительница якобы звала свою сестру Алёну.

Мать младенца считает, что её пытались ввести в транс и загипнотизировать, поскольку на протяжении всего времени она не осознавала опасности произошедшего. Русикова рассказала, что не видела ничего странного в том, что злоумышленница залезла в палату через окно и стала кого-то звать. Женщина опомнилась только после того, как вышла из комнаты в уборную, сообщает Telegram-канал Mash.

Ночью 25 июля неизвестная женщина украла из палаты роддома мальчика двух дней от роду. Женщину задержали вместе с ребёнком в Калмыкии. Жизнь младенца вне опасности. В настоящее время ничего не известно о личности подозреваемой и мотивах, которые побудили её к совершению преступления. Возбуждено уголовное дело.

Местные СМИ писали, что незадолго до похищения ребёнка якобы одна из рожениц предложила другой поменяться детьми из-за того, что у неё родилась девочка, а она хотела мальчика. Через некоторое время ребёнок пропал. На камеры видеонаблюдения попала женщина, которая быстрым шагом покидала территорию медицинского учреждения. В руке она несла пакет, в котором будто бы находился младенец.

Как ранее писал NEWS.ru, отец похищенного ребёнка рассказал журналистам, что сотрудники роддома пытались обвинить его семью в попытке продажи младенца.