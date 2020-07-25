Стали известны подробности нападения F-15 на пассажирский авиалайнер

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Иранский пассажирский самолёт Airbus A310 направлялся 23 июля 2020 года в город Бейрут в Ливане.

По рассказам очевидцев, внезапно в небе появились два американских истребителя F-15, которые вели себя агрессивно по отношению к авиалайнеру, передаёт «Царьград».

Один из истребителей едва не врезался в иранский авиалайнер, пилот Airbus A310 был вынужден совершить резкий манёвр, чтобы избежать столкновения.

Все сидели в креслах и вдруг внезапно оказались в воздухе, головами ударяясь о крышу салона. У меня на глазах многие дети покатились вдоль прохода. <...> Мы едва не погибли, от смерти нас отделяла какая-то пара минут, — привели слова пассажира иранского авиалайнера на портале «Царьград».

Военные США, говоря о причинах инцидента, сообщили, что Airbus A310 «отклонился от установленного воздушного маршрута и не отвечал на радиовызовы».

О как! ВВС США теперь вместо диспетчеров следят за порядком международных пассажирских перевозок! — процитировали мнение автора Telegram-канала «Мадуро — не дура», военного эксперта Алексея Леонкова на портале.

Журналисты американского военного журнала The Military Watch отметили, что в инциденте участвовали истребители с американской военной базы в Иордании.

Правительство Ирана сообщило, что намерено разобраться в произошедшем в Совбезе ООН.

Как сообщал NEWS.ru ранее, официальный представитель Центрального командования Вооружённых сил (СЕНТКОМ) США Билл Урбан заявил, что истребитель F-15 ВВС США держался на безопасной дистанции от пассажирского лайнера иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. По словам Урбана, когда пилот убедился в том, что воздушное судно — пассажирский самолёт, он увеличил дистанцию с ним. Он добавил, что визуальный осмотр авиалайнера был проведён для обеспечения безопасности американских военных на базе в районе Эт-Танф.

Экипаж иранского пассажирского лайнера сообщил 23 июля о перехвате борта американскими истребителями. В ходе переговоров пилота иранского самолёта авиакомпании Mahan с пилотами двух истребителей и предупреждения о необходимости соблюдать безопасную дистанцию пилоты истребителей представились как американские.