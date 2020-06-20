СМИ: убийца полицейских в Воркуте продолжил пить возле трупов коллег

https://static.news.ru/photo/a6a8049a-b2e6-11ea-a466-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Убийство двух полицейских в Воркуте могло произойти во время пьяного застолья в гараже. По предварительным данным, мужчины поссорились, распивая алкогольные напитки.

Оперативники считают, что подозреваемый в расправе над коллегами, работавший водителем в дежурной части, внезапно схватил нож и напал на жертв. От полученных повреждений они скончались на месте трагедии, передаёт РЕН ТВ.

При этом после расправы фигурант продолжил распивать спиртное рядом с телами коллег. Мужчину скоро начала искать его сожительница, спустившаяся в гараж. Но силовик прогнал её. Тогда гражданка вызвала полицию, а сама ушла.

Увидев, что сожительница оставила попытки попасть в гараж, полицейский попытался сбежать. Он сел за руль и направился в сторону дома, — говорится в сообщении.

О ЧП стало известно 20 июня 2020 года. Трупы были найдены в здании в Юнь-Ягинском переулке на территории Воркуты. Для поимки подозреваемого объявили план «Перехват», после чего его задержали. В настоящее время сотрудники ведомства проводят оперативные мероприятия, в ходе которых будут установлены обстоятельства и мотивы преступления.

Также руководство республиканского МВД проведёт проверку, в результате которой полицейского уволят из органов правопорядка. Мужчина понесёт ответственность за совершённое деяние в соответствии с законодательством.

Как ранее писал NEWS.ru, следственные органы предъявили жителю Саратова, который проходит по делу об убийстве девятилетней девочки, новое обвинение в сексуальном насилии.

Мужчине инкриминируются статьи УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».