Подозреваемого в убийстве двух коллег сотрудника МВД задержали в Воркуте

https://static.news.ru/photo/5cacd75a-b2d0-11ea-adde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Воркуте задержали сотрудника полиции, который подозревается в убийстве двух своих коллег. Об этом журналистам 20 июня сообщили представители пресс-службы МВД по Республике Коми.

Сообщение в полицию об обнаружении тел двух убитых мужчин поступило два дня назад. Трупы были найдены в здании в Юнь-Ягинском переулке на территории Воркуты. Убитыми оказались сотрудник и работник одного из городских подразделений ОМВД.

Подозреваемого в совершении преступления полицейского задержали по горячим следам. По предварительной версии, мужчина убил своих коллег во время конфликта на бытовой почве. В настоящее время сотрудники ведомства проводят оперативные мероприятия, в ходе которых будут установлены обстоятельства и мотивы преступления.

Также руководство республиканского МВД проведёт проверку, в результате которой полицейского уволят из органов правопорядка. Мужчина понесёт ответственность за совершённое деяние в соответствии с законодательством.

Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МВД по Коми.

Как ранее писал NEWS.ru, следственные органы предъявили жителю Саратова, который проходит по делу об убийстве девятилетней девочки, новое обвинение в сексуальном насилии.

Мужчине инкриминируются статьи УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».