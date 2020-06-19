Предполагаемому убийце саратовской школьницы предъявили новое обвинение

https://static.news.ru/photo/83b7efa4-b237-11ea-9e41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы предъявили жителю Саратова, который проходит по делу об убийстве девятилетней девочки, новое обвинение в сексуальном насилии.

Мужчине инкриминируются статьи УК РФ «Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с насильственными действиями сексуального характера» и «Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования, — сообщили РИА Новости в СК России.

Преступление произошло осенью 2019 года. Тело девочки обнаружили 10 октября среди гаражей. Её убили, когда она шла в школу. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле центрального аппарата СКР. По подозрению задержали местного жителя 1984 года рождения Михаила Туватина.

Он рассказал о мотивах совершённого преступления. Расправу мужчина учинил из-за гаража, который самовольно занял несколько месяцев назад. Ребёнок, проходя мимо него, поинтересовался, кому принадлежит помещение. Подозреваемый, испугавшись разоблачения, затащил школьницу в гараж и задушил её.

Адвокат семьи потерпевших Александра Бакшеева сообщила, что комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование Туватина в институте имени Сербского подтвердило, что он был вменяем, не находился в состоянии аффекта, но у него есть расстройство сексуального предпочтения.

Сообщалось, что предполагаемый убийца ранее был осуждён за преступление сексуального характера в отношении ребёнка, за мелкое хулиганство и кражу.

В Саратове 13 октября состоялась церемония прощания с ребёнком. Девочку похоронили на Сторожевском кладбище. На траурное мероприятие пришли сотни человек, в том числе и руководство региона, писал NEWS.ru.