Спецназ уезжает от охваченного огнём дома мытищинского стрелка

https://static.news.ru/photo/f278db76-9187-11eb-a039-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спецподразделения начали сниматься с места перестрелки в элитном коттеджном посёлке Вешки в подмосковных Мытищах. Силовики уезжают от территории дома, где велась спецоперация по задержанию 61-летнего Владимира Барданова, который обстреливал полицейских.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленник остался в горящем доме. По предварительным данным, он погиб. В настоящее время пожарные приступили к тушению дома. Они вошли в здание и начали разбирать завалы. Тело мужчины пока не обнаружено.

В ходе спецоперации по штурму дома спецназ начал обстреливать здание из гранатомёта. В штурме принимали участие СОБР «Булат», ОМОН «Зубр», СОБР «Рысь».

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина открыл огонь и кинул в сторону силовиков две гранаты. Переговоры с ним ни к чему не привели.

По данным СМИ, Владимир Барданов занимался оптово-розничным и строительным бизнесом. Ранее у него был автосервис и несколько охранных фирм. На мужчину было зарегистрировано шесть единиц оружия. По предварительным данным, он был ранее судим.

Как писал NEWS.ru, у мытищинского стрелка нашли личный зоопарк. На участке находились медведь, рысь, пумы, крокодилы и тигры.