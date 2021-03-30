Спецназ уезжает от охваченного огнём дома мытищинского стрелка

Спецподразделения начали сниматься с места перестрелки в элитном коттеджном посёлке Вешки в подмосковных Мытищах. Силовики уезжают от территории дома, где велась спецоперация по задержанию 61-летнего Владимира Барданова, который обстреливал полицейских.
Как
В ходе спецоперации по штурму дома спецназ начал обстреливать здание из гранатомёта. В штурме принимали участие СОБР «Булат», ОМОН «Зубр», СОБР «Рысь».
Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Мужчина открыл огонь и кинул в сторону силовиков две гранаты. Переговоры с ним ни к чему не привели.
По данным СМИ, Владимир Барданов занимался оптово-розничным и строительным бизнесом. Ранее у него был автосервис и несколько охранных фирм. На мужчину было зарегистрировано шесть единиц оружия. По предварительным данным, он был ранее судим.
Как писал NEWS.ru, у мытищинского стрелка нашли личный зоопарк. На участке находились медведь, рысь, пумы, крокодилы и тигры.