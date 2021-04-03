Спецназ раскрыл подробности штурма дома Барданова в Мытищах

https://static.news.ru/photo/5e724776-94c7-11eb-97fe-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: rosguard.gov.ru

Около 30 минут длился штурм дома в коттеджном посёлке Новые Вешки в подмосковных Мытищах, где 30 марта забаррикадировался и устроил перестрелку с правоохранителями местный житель Владимир Барданов. Об этом рассказал заместитель командира СОБРа «Рысь» Росгвардии, участвовавший в спецоперации.

В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» росгвардеец рассказал, что сам штурм продолжался около получаса, всё остальное время бойцы ждали, пока прогорят боеприпасы, которые хранил Барданов.

Участник штурма также сообщил, что при задержании нельзя было использовать газ, поскольку он мог распространиться по всему посёлку. При этом сохранить жизнь стрелку пытались до последнего момента. Сам же Барданов активно применял против силовиков боевые гранаты и оружие.

Это были боевые РГД с самодельными запалами, стрелял из автоматического оружия. Калибра 7,62, наверное. Скорее всего, это был автомат Калашникова, — рассказал спецназовец.

Он подчеркнул, что стрелял Барданов непрофессионально, но прицельно, выпуская очереди в сторону оперативной группы.

Внутрь дома штурмовики смогли подняться по винтовой лестнице. При этом бойцы не исключали, что в своём кабинете Барданов мог установить растяжку. Для его задержания было решено использовать светошумовую гранату. В доме сработало мощное взрывное устройство, после чего начался пожар.

Барданову многократно предлагали сдаться, но реакции не последовало. По словам дочери, он боялся попасть в тюрьму, — отметил участник спецоперации.

Сотрудник Росгвардии также уточнил, что в задержании участвовали четыре штурмовые группы по три человека, а также два специалиста с досмотровыми средствами и один взрывотехник.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в дом к жителю подмосковного посёлка Новые Вешки Владимиру Барданову для проведения обыска по делу о незаконном обороте оружия. Пенсионер открыл по ним огонь и бросил несколько гранат. Спецназ начал спецоперацию, которая продолжалась около восьми часов. Барданов забаррикадировался в здании и стрелял по силовикам. Он кинул в них около 15 гранат. Один из росгвардейцев был ранен в ногу. Силовики обстреливали дом пенсионера из гранатомёта. В какой-то момент особняк загорелся. По предварительным данным, Барданов погиб в огне. Об этом писал NEWS.ru.