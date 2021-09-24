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Спасатели расчистили площадку для вертолёта на месте крушения Ан-26

05:02, 25 сентября 2021
Спасатели расчистили площадку для вертолёта на месте крушения Ан-26 Фото с места происшествия Фото: 27.mchs.gov.ru
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Сводная группа МЧС расчистила место крушения самолёта Ан-26 под площадку для посадки вертолёта на горе Хребтовой в Хабаровском крае. На месте крушения воздушного судна выкорчеваны и вырублены деревья и кустарники, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Густой участок тайги был расчищен практически вручную. Сотрудники МЧС использовали бензопилы, подручные средства и инструменты. Работа велась до наступления темноты. На месте происшествия продолжают работать следователи. На месте крушения развёрнут палаточный лагерь.

Накануне были найдены останки членов экипажа. Данные о гибели всех шестерых лётчиков подтвердил краевой Минздрав.

Ранее спасатели, добравшиеся до места крушения Ан-26, обнаружили чёрные ящики разбившегося под Хабаровском самолёта. Внешний контур бортовых самописцев повреждён, но расшифровать информацию можно.

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