Спасатели расчистили площадку для вертолёта на месте крушения Ан-26

Сводная группа МЧС расчистила место крушения самолёта Ан-26 под площадку для посадки вертолёта на горе Хребтовой в Хабаровском крае. На месте крушения воздушного судна выкорчеваны и вырублены деревья и кустарники, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Густой участок тайги был
Накануне были найдены останки членов экипажа. Данные о гибели всех шестерых лётчиков подтвердил краевой Минздрав.
Ранее спасатели, добравшиеся до места крушения Ан-26, обнаружили чёрные ящики разбившегося под Хабаровском самолёта. Внешний контур бортовых самописцев повреждён, но расшифровать информацию можно.