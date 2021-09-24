Спасатели расчистили площадку для вертолёта на месте крушения Ан-26

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Тела трёх погибших во время пурги альпинистов всё ещё остаются на склоне Эльбруса. Спасатели планируют вернуться за ними не раньше восьми часов утра, сообщает РЕН ТВ.

Трагедия разыгралась 23 сентября. Группа туристов из 19 человек потерпела бедствие на высоте 5400 метров на склоне горы. Из-за пурги люди не смогли спуститься вниз, в результате погибли пять человек....