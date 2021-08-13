16+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Спасатели ищут способ попасть внутрь Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке

05:40, 14 августа 2021
Спасатели ищут способ попасть внутрь Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Спасатели пытаются попасть внутрь вертолёта Ми-8, затонувшего на дне Курильского озера на Камчатке. Об этом рассказал директор Кроноцкого заповедника, где произошло крушение, Пётр Шпиленок в интервью РЕН ТВ.

Сегодня обследуют вертолёт и его окрестности с помощью дронов квадрат за квадратом. Должны прибыть специалисты, которые будут решать, дадут предложения, как поднять вертолёт со дна озера. Также ищут способы, как попасть внутрь вертолёта, — сообщил директор.

На карте также помечаются обломки, детали, вещи, которые удалось обнаружить.

Ранее несколько тел туристов обнаружили спасатели на глубоководье Курильского озера рядом с корпусом вертолёта, потерпевшего крушение на Камчатке. Техника для глубоководных работ позволила обнаружить вертолёт на расстоянии около 500 м от берега и на глубине 110 м.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео