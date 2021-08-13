Спасатели ищут способ попасть внутрь Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке

Спасатели пытаются попасть внутрь вертолёта Ми-8, затонувшего на дне Курильского озера на Камчатке. Об этом рассказал директор Кроноцкого заповедника, где произошло крушение, Пётр Шпиленок в интервью РЕН ТВ.
Сегодня обследуют вертолёт и его окрестности с помощью дронов квадрат за квадратом. Должны прибыть специалисты, которые будут решать, дадут предложения, как поднять вертолёт со дна озера. Также ищут способы, как попасть внутрь вертолёта, — сообщил директор.
На карте также помечаются обломки, детали, вещи, которые удалось обнаружить.
Ранее несколько тел туристов обнаружили спасатели на глубоководье Курильского озера рядом с корпусом вертолёта, потерпевшего крушение на Камчатке. Техника для глубоководных работ позволила обнаружить вертолёт на расстоянии около 500 м от берега и на глубине 110 м.