Спасатели ищут способ попасть внутрь Ми-8, рухнувшего в озеро на Камчатке

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Globallookpress.com

В МВД сообщили, что автобус столкнулся с грузовиком под Владимиром. В результате аварии 22 человека пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

Авария произошла около 03:15 субботы (по московскому времени) на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» во Владимирской области. По предварительной информации, аварию допустил 57-летний водитель автобуса Neoplan. Автобус, двигаясь со...