Совершивший самоубийство глава пермского СК оставил предсмертную записку

Глава пермского Следственного комитета Сергей Сарапульцев, совершивший 23 сентября самоубийство, оставил предсмертную записку. Рассматриваются разные версии суицида высокопоставленного силовика. Текст записки опубликовал «Коммерсант».

Среди версий самоубийства рассматривается критика Сарапульцева на совещании из-за стрельбы в Пермском госуниверситете (ПГНИУ). По другой версии, суицид полковника юстиции не связан с его профессиональной деятельностью.

Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и невольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чём — то тебе ведомо. Помилуй меня — раба твоего недостойного, — написал Сарапульцев в предсмертной записке.

В настоящее время идёт доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту суицида.

О самоубийстве главы Следственного комитета по Пермскому краю стало известно вечером 23 сентября. Эту информацию подтвердили в СК.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Огонь по учащимся открыл 18-летний студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек, пострадали 47, включая самого Бекмансурова. Он был госпитализирован, ему была проведена ампутация ноги.