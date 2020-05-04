Сотрудник СКР получил ранения, обезвреживая грабителя в магазине

Сотрудник главка СКР по Московской области Евгений Сальников получил несколько ножевых ранений, пытаясь предотвратить ограбление магазина.
Инцидент произошёл на улице Мадонская в городе Орехово-Зуево. Сальников заметил, как злоумышленник в маске и с ножом вбежал в магазин, и последовал за ним. Увидев, что грабитель уже стоит у кассы, сотрудник СКР решил обезвредить его.
Неизвестный оказал активное сопротивление и порезал Сальникову грудь, лицо и руки. Тем не менее злоумышленник был задержан и передан полицейским.
По фактам разбойного нападения и нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело и организована проверка соответственно,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве участились случаи нападения вооружённых грабителей на магазины, торгующие алкоголем. Разбоем занимаются безработные граждане, как проживающие в столице, так и находящиеся в ней проездом.
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