Сотрудник СКР получил ранения, обезвреживая грабителя в магазине

https://static.news.ru/photo/4bf55854-8e1a-11ea-bcdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

Сотрудник главка СКР по Московской области Евгений Сальников получил несколько ножевых ранений, пытаясь предотвратить ограбление магазина.

Инцидент произошёл на улице Мадонская в городе Орехово-Зуево. Сальников заметил, как злоумышленник в маске и с ножом вбежал в магазин, и последовал за ним. Увидев, что грабитель уже стоит у кассы, сотрудник СКР решил обезвредить его.

Неизвестный оказал активное сопротивление и порезал Сальникову грудь, лицо и руки. Тем не менее злоумышленник был задержан и передан полицейским.

По фактам разбойного нападения и нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело и организована проверка соответственно, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве участились случаи нападения вооружённых грабителей на магазины, торгующие алкоголем. Разбоем занимаются безработные граждане, как проживающие в столице, так и находящиеся в ней проездом.