https://static.news.ru/photo/e9c91b68-6518-11ea-8142-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё один человек пострадал из-за урагана в Москве — в Новогиреево порыв ветра сорвал рекламную вывеску с торгового центра, конструкцией придавило проходившую мимо девушку.

Как передаёт Telegram-канал MASH, инцидент произошёл возле ТЦ «Перовский». Очевидцы смогли поднять рекламный щит и достать потерявшую сознание девушку. Пострадавшую экстренно госпитализировали с травмой головы и кровотечением, её состояние медики определяют как тяжёлое.

Как писал NEWS.ru, ранее 13 марта в районе 1-й Мясниковской улицы столицы ветер повалил дерево на двигавшийся автомобиль. Мужчина-водитель потерял сознание и, проехав еще около 200 метров, протаранил несколько других машин. От полученных травм он скончался.