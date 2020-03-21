https://static.news.ru/photo/47833ab8-6b72-11ea-b5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Ростовской области в ходе учений солдат-срочник получил серьёзные травмы при дистанционном взрыве мины.

По данным издания Baza, инцидент произошёл на полигоне «Кадамовский». В ходе учений солдат произвёл заминирование, после чего должен был вернуться в укрытие, однако он заметил, что из мины выкатился взрыватель, и решил исправить это.

В момент, когда военнослужащий вставил взрыватель на место, мина взорвалась. В действие её дистанционно привёл старший сержант, который находился в 300 метрах от места взрыва. Позже он объяснил, что из-за задымления потерял визуальный контакт с позицией, а убедиться в безопасности подрыва не мог, потому что в его устройстве внутренней связи сели батареи.

Подорвавшийся срочник получил множественные травмы, среди которых рваные раны, ожоги, переломы и множественные проникающие ранения обоих глаз. Военная прокуратура Новочеркасского гарнизона в результате проверки возложила ответственность за произошедшее на самого пострадавшего. Его травмы были оценены как повреждения средней тяжести, поэтому на дальнейшие разбирательства он рассчитывать не может.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий постоянное довольствие солдат-срочников. Военнослужащие, призванные в армию, будут получать 2000 рублей в месяц.