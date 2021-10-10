Из полицейского рапорта следует, что Собчак не пострадала в ДТП в Сочи

Из полицейского рапорта, составленного по следам смертельного ДТП с участием Ксении Собчак, следует, что телеведущая не пострадала. Согласно документу, с места происшествия она уехала ещё до приезда полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Ранее Собчак сообщила, что у неё сотрясение мозга и многочисленные травмы.

Справка по уголовному делу по факту ДТП в Сочи, в котором погиб человек, раскрывает подробности произошедшего. В частности, сообщается, что водитель Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, в нарушении ПДД, пересек сплошную линию, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. Авария произошла 9 октября, примерно в 21.00. В результате неё одна пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Вторая девушка из легкового автомобиля доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и множеством других тяжёлых повреждений. Водитель Volkswagen также находится в больнице с переломом позвоночника и переломом шейки бедра. При этом Собчак в аварии не пострадала и покинула место происшествия до приезда сотрудников полиции.

Ранее в своём Telegram-канале Собчак, рассказала, что в результате аварии у неё сотрясение мозга и многочисленные травмы. По её словам, ей предлагали госпитализацию, но она отказалась.

Также известно, что Собчак и другие пассажиры Mercedes не помогли пострадавшим в ДТП. По словам водителя Volkswagen, помощь ему и его пассажиркам оказали очевидцы. Из Mercedes, добавил он, люди вышли только для того, чтобы пересесть в такси и уехать.

В то же время директор телеведущей Кирилл Суханов заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Водитель Mercedes, в салоне которого находилась Ксения Собчак, признал свою вину. В отношении находящегося за рулём Олега Цоя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Он был допрошен и отпущен под подписку о невыезде.