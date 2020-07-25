Собаки принесли саратовскому сторожу человеческую голову

https://static.news.ru/photo/8742f650-ce75-11ea-88d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В центре Саратова на улице Радищева 25 июля собаки нашли голову человека и принесли её сторожу одной из местных организаций. Об этом журналистам сообщили представители регионального управления СК РФ.

Отмечается, что инцидент произошёл в утреннее время.

Сторож одной из организаций, проводя обход, увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову, — цитирует РИА Новости сообщение от следствия.

Мужчина обратился в полицию. Правоохранители начали проверять территорию. Неподалёку от здания организации было обнаружено тело россиянина. Обезглавленным оказался 50-летний житель Волгограда. Как рассказали в полиции, труп, судя по предварительным данным, лежал на месте примерно два месяца.

По факту обнаружения тела началась проверка.

Как ранее писал NEWS.ru, в одном из домов в Мытищах был найден труп молодой девушки. Она была без одежды.