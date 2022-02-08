Квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции подняли со дна Москвы-реки

Спасатели смогли достать со дна Москвы-реки квадроцикл пропавшего ранее бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, сообщили ТАСС в экстренных службах. Поиски самого экс-чиновника продолжаются. 70-летний мужчина уехал кататься на квадроцикле в минувшую субботу, 5 февраля, и не вернулся. Позднее у села Козино были обнаружены следы транспортного средства, ведущие к реке.

Квадроцикл извлечён из воды, его передали сотрудникам Следственного комитета. Поиски Ялунина сейчас продолжаются, — сказал собеседник агентства.

Место, где утонул квадроцикл, обнаружили по разлому льда на реке. Всё это время там работали сотрудники экстренных служб и следователи. Они полагают, что бывшего замминистра юстиции унесло течением.

Сообщение о его исчезновении поступило в экстренные службы ночью 6 февраля. Известно, что у мужчины не было с собой телефона, он уехал в сторону церкви в районе села Козино.

Ялунин возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России с августа 1998 года по декабрь 2004-го. С декабря 2004 года по август 2006-го был заместителем министра юстиции.

Ранее стало известно, что спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель на реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области. 19 января она нырнула в прорубь и утонула на глазах у мужа и детей. Течение реки переместило труп женщины почти на километр от проруби.