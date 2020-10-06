СМИ узнали о женатом миллионере, на авто которого была звезда «Холостяка»

https://static.news.ru/photo/1a95884e-082f-11eb-a2b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/shamshilov

Владелец элитной иномарки, за рулём которой финалистка «Холостяка» сбила пешехода, оказался бизнесменом и семьянином. Рагим Шамшилов уверяет, что просто одолжил участнице шоу свой внедорожник, потому что её машина была в ремонте.

Миллионер напрочь опровергает какие-либо слухи о романе с Коротковой.

Я дал поездить просто. Никаких связей нет, — заявил Шамшилов в интервью телеканалу «360».

Об отношениях миллионера и малоизвестной девушки стало известно с её слов: Короткова сразу после аварии сообщила, что Gelandewagen принадлежит её сожителю Рагиму Шамшилову. Однако друзья бизнесмена уверяют, что у него нет никаких интрижек с посторонними женщинами. Шамшилов часто делится фотографиями своей семьи в соцсетях.

vk.com/shamshilov

Родственники Шамшилова, который является владельцем столичной сети аптек, также не верят, что у него может быть любовница. Сестра миллионера уверяет, что ни разу не видела своего брата в компании Коротковой, пишет KP.RU.

Ранее NEWS.ru сообщал, что молодой человек, сбитый насмерть финалисткой шоу «Холостяк» Викторией Коротковой на Кутузовском проспекте в Москве, сильно пил. Так его охарактеризовали соседи, рассказавшие некоторые подробности биографии погибшего.