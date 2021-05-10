СМИ: учительницу застрелили на глазах первоклассников в Казани

https://static.news.ru/photo/7cba2aee-b22e-11eb-8097-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

При стрельбе в казанской школе учительницу начальных классов убили на глазах первоклассников. Об этом сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщается, стрельба была слышна по всей школе.

На школу напали, по всей школе была слышна стрельба. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек, — отметил источник издания.

Ранее сообщалось, что при стрельбе в школе были убиты девять человек. Среди погибших большинство — дети. Ещё один скончавшийся — учитель.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Данные о произошедшем противоречивые. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, в том числе один из преподавателей, охранник и уборщица. Ещё от 10 до 12 человек пострадали, четверо в реанимации. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, второй, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.