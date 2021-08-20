У проводника на перевале Дятлова остановилось сердце

В урочище Перевал Дятлова произошло ЧП — у проводников одной из тургрупп остановилось сердце, передаёт портал E1.ru. Путешественники находятся в районе лагеря «Европа — Азия».

В ГУ МЧС по Свердловской области отметили , что на место вылетел санитарный борт территориального центра медицины катастроф.

Перевал Дятлова расположен на Северном Урале между горой Холатчахль и безымянной высотой 905. Местность стала известной после гибели там туристов в 1959-м при до конца не выясненных обстоятельствах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, в группу туристов входили 11 граждан, эвакуация людей не планируется.

Предварительно, инцидент произошёл на границе Свердловской области и Республики Коми, — добавил собеседник.

В пресс-службе Минздрава Свердловской области подчеркнули, что инструктора, пережившего остановку сердца, перевозят в Краснотурьинск.

Ранее министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин побывал на месте гибели группы Дятлова и провёл там целую ночь. Он и ещё восемь человек были экипированы самой современной одеждой и техникой, но даже это не облегчило экстремальность условий, признался глава регионального ведомства.