СМИ: ТК «Охотный ряд» эвакуировали из-за угрозы взрыва

https://static.news.ru/photo/561adf22-00dc-11eb-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Торговый комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади в центре Москвы эвакуировали из-за звонка о якобы минировании объекта. По предварительным данным, помещения магазинов покинули свыше двух тысяч граждан.

Всех вывели на улицу, все двери металлическими заграждениями закрыли. Люди толпятся, чего-то ждут, — передаёт радиостанция «Говорит Москва».

На месте работают полицейские и кинологи, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. До этого сообщалось о якобы минировании самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Борт должен был проследовать в Минеральные Воды.

Накануне в МЧС РФ сообщили, что при обрушении надземного перехода на складе в городе Ступино пострадал 51 человек. Все они находятся в больницах, некоторые сами обратились к врачам. Среди них есть как минимум 18 пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии. В ведомстве пообещали оказать пострадавшим и их родным психологическую помощь.

Инцидент произошёл 27 сентября около 09:00. При этом предприятие расположено не в деревне Сидорово, как сообщалось ранее, а около находящегося рядом посёлка Октябрьский, несмотря на то что местное подразделение французского концерна FM Logistic называется «ФМ Ложистик Сидорово».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в подмосковном городе Балашиха произошёл пожар в жилом доме. Погибли три человека, ещё один пострадал. До прибытия экстренных служб из дома эвакуировали 16 человек, в том числе одного ребёнка. В ликвидации возгорания приняли участие 29 человек и 11 единиц техники.