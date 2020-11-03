СМИ: полиция Вены задержала четырёх террористов

https://static.news.ru/photo/c597b918-1d5d-11eb-b25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Giovannini/imageBROKER.com/Global Look Press

Австрийские СМИ сообщают о задержании венской полицией четырёх террористов. Кадры задержания в прямом эфире показал телеканал OE24.

На записи видно , как одинаково одетые люди стоят с поднятыми вверх руками. В результате нескольких перестрелок в центре столицы погиб один человек, несколько серьёзно ранены. Полиция сообщает, что в теракте принимают участие несколько преступников с винтовками, которые атаковали шесть объектов в Вене.

Впрочем, позже в эфире ORF министр внутренних дел Карл Нехаммер не подтвердил информацию о задержании подозреваемых.

Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить, мы продолжаем искать потенциальных преступников, — заявил глава МВД страны.

О шести местах преступлений сообщает и газета Kronen Zeitung. Издание пишет как минимум о трёх погибших, среди которых — полицейский, прохожий и один из нападавших, который подорвал себя взрывчаткой. Несколько преступников находятся в бегах. Они использовали длинное оружие и, предположительно, ножи.

Издание восстановило хронологию событий, согласно которой сначала был застрелен полицейский, охранявший синагогу. После этого прозвучало ещё как минимум 50 выстрелов. Стрельба началась с боковой улицы. Полиция подтвердила информацию об одном погибшем, нескольких раненых, в том числе одном полицейском, а также то, что один из преступников был застрелен.

Венская спасательная служба подтвердила, что есть несколько погибших и раненых. Численность их пока устанавливается, но в центре города спасатели уже разместили площадку для приёма раненых. Предупреждён персонал в нескольких венских больницах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спецподразделения и полиция Вены проводят в столице Австрии крупномасштабную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу около синагоги. Над городом кружат несколько полицейских вертолётов.