СМИ: полиция Вены задержала четырёх террористов

Австрийские СМИ сообщают о задержании венской полицией четырёх террористов. Кадры задержания в прямом эфире показал телеканал OE24.
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Впрочем, позже в эфире ORF министр внутренних дел Карл Нехаммер
Эту информацию в настоящий момент я не могу подтвердить, мы продолжаем искать потенциальных преступников, — заявил глава МВД страны.
О шести местах преступлений
Издание восстановило хронологию событий, согласно которой сначала был застрелен полицейский, охранявший синагогу. После этого прозвучало ещё как минимум 50 выстрелов. Стрельба началась с боковой улицы. Полиция подтвердила информацию об одном погибшем, нескольких раненых, в том числе одном полицейском, а также то, что один из преступников был застрелен.
Венская спасательная служба подтвердила, что есть несколько погибших и раненых. Численность их пока устанавливается, но в центре города спасатели уже разместили площадку для приёма раненых. Предупреждён персонал в нескольких венских больницах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спецподразделения и полиция Вены проводят в столице Австрии крупномасштабную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу около синагоги. Над городом кружат несколько полицейских вертолётов.