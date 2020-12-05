Следствие требует арестовать женщину, выбросившую ребёнка из окна в Москве

https://static.news.ru/photo/a7bb0308-36fa-11eb-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи выступили с ходатайством об аресте женщины, которая выбросила ребёнка своей знакомой из окна квартиры в Москве. При этом сама она находится на седьмом месяце беременности.

Требование следствия поступило в суд Щербинского суда, передаёт ТАСС. Её просят заключить под стражу. Стандартным в таких случаях считается срок в два месяца.

Подозреваемой инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетнего». Информагентство также сообщает имя задержанной — Дарья Шавелкина.

Трагедия разыгралась в доме по улице Лётчика Ульянина в Новой Москве (ТиНАО) 4 декабря. Годовалый малыш упал с 13-го этажа и погиб. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Подозреваемую вскоре задержали.

Сейчас следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего, писал NEWS.ru.