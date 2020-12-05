Следствие требует арестовать женщину, выбросившую ребёнка из окна в Москве

Следователи выступили с ходатайством об аресте женщины, которая выбросила ребёнка своей знакомой из окна квартиры в Москве. При этом сама она находится на седьмом месяце беременности.
Требование следствия поступило в суд Щербинского суда,
Подозреваемой инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 105 «Убийство малолетнего». Информагентство также сообщает имя задержанной — Дарья Шавелкина.
Трагедия разыгралась в доме по улице Лётчика Ульянина в Новой Москве (ТиНАО) 4 декабря. Годовалый малыш упал с 13-го этажа и погиб. В момент происшествия в квартире находились обе женщины. Подозреваемую вскоре задержали.
Сейчас следователи разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего, писал NEWS.ru.