Следствие просит арестовать первого подозреваемого после акции 23 января

https://static.news.ru/photo/fe67049e-5fcd-11eb-8630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие просит арестовать первого фигуранта уголовного дела о нападении на полицейских на акции 23 января в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда.

В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Есенова Евгения Анатольевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК, — сказала пресс-секретарь Лела Кокая.

Есенов — уроженец Калмыкии, 23 января участвовал в митинге в Москве. По версии следствия, во время стычки с полицией он несколько раз ударил сотрудника правоохранительных органов по голове.

Ранее NEWS.ru писал о том, что двоих участников незаконной акции 23 января задержали в Москве.