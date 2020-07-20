Следователи проверяют парк Нальчика после аварийной остановки аттракциона

https://static.news.ru/photo/7cb260e8-ca7b-11ea-87bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/park.nalchik

В Кабардино-Балкарии сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку после инцидента в парке аттракционов, когда его посетители несколько минут провисели вниз головой. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Следственным управлением инициировано проведение доследственной проверки по материалам СМИ об аварийной остановке аттракциона в городском парке Нальчика, — цитирует сообщение СУ СК РИА Новости.

Внимание следователей привлекла запись, на которой видно, как гости развлекательной площадки, решившие прокатиться на карусели, достаточно долго находились в положении вниз головой.

19 июля во время катания на аттракционе группа детей из-за поломки карусели провисела вниз головой восемь минут. По словам одной из посетительниц, во время инцидента дети просили спустить их, но специалисты ничего не могли сделать. Малыши провели на остановившемся аттракционе 8 минут. После запуска карусели всех вернули на землю. Травм никто не получил.

Как писал NEWS.ru, ранее администрация парка заявила, что остановка произошла из-за сбоя в подаче электроэнергии, а через пять минут все катающиеся успешно покинули аттракцион. В результате ЧП никто не пострадал, также отметили в руководстве площадки.