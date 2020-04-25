Следователи начали проверку жёсткой посадки вертолёта на Ямале

По факту жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте.
Там добавили, что на место инцидента уже выехала оперативная группа, которая осмотрит место происшествия и установит все обстоятельства.
На борту находились восемь человек. По уточнённым данным, пострадали шестеро,
По некоторым данным, причиной ЧП могли стать сложные метеоусловия. По данным синоптиков, 25 апреля в месте жёсткой посадки наблюдается сильный ветер с порывами до 13 метров в секунду.
Ранее NEWS.ru писал, что инцидент произошёл на вертолётной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе ЯНАО.
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