Слава Марлоу попал в ДТП под собственную песню в Москве

https://static.news.ru/photo/075addde-9758-11eb-ae83-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/slavamarlow/

Музыкант Слава Марлоу (Артём Готлиб) попал в ДТП в ночь на 7 апреля в Москве. Это уже вторая авария с участием артиста за последнюю неделю в столице.

Отчёт о происшествии саунд-продюсер опубликовал в сторис. Судя по кадрам, происшествие обошлось без пострадавших, помялись только бамперы машин. Виновников происшествия оказался владелец иномарки, въехавшей в Mersedes музыканта.

instagram.com/slavamarlow/

По признанию владельца машины, он оказался большим поклонником Славы Марлоу.

Вы смотрели налево, я смотрел налево. Я не ожидал, что вы остановитесь. <...> Я под его песню в него и врезался, — признался виновник ДТП.

Несколько дней назад музыкант уже попадал в ДТП. После второй аварии Марлоу дал совет невнимательным водителям:

Хватит въезжать в меня на светофорах, если горит красный!

Ранее NEWS.ru сообщал, что битмейкер и саунд-продюсер Артём Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, обнародовал на YouTube клип на песню «Ты горишь как огонь», ставшую популярной до выхода ролика. При этом наплыв зрителей оказался настолько большим, что счётчик видеохостинга на некоторое время «подвис».