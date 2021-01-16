Скончался посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов

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Посол России в Объединённых Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщила в Twitter дипмиссия РФ.

Посольство глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ С. Н. Кузнецова, — говорится в сообщении.

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Причины смерти дипломата не уточняются.

Сергей Кузнецов занимал пост посла России в ОАЭ с апреля 2019 года. С 1985-го он занимал разные должности в центральном аппарате МИД и за границей, занимал посты генерального консула РФ в Джидде (Саудовская Аравия) и чрезвычайного и полномочного посла РФ в Джибути и Сомали.

Ранее в Москве скончался многократный обладатель звания «Лучший учитель России» биолог Андрей Квашенко. Он был найден мёртвым у себя в квартире в доме по улице Гиляровского. Тело 67-летнего педагога нашли 13 января, спустя неделю после его смерти. Квашенко преподавал в столичной гимназии № 1543, а также на малом механико-математическом факультете МГУ. С 2012 по 2015 год он был несколько раз признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих учёных», писал NEWS.ru.