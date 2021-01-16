Скончался посол РФ в ОАЭ Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов занимал пост посла России в ОАЭ с апреля 2019 года. С 1985-го он занимал разные должности в центральном аппарате МИД и за границей, занимал посты генерального консула РФ в Джидде (Саудовская Аравия) и чрезвычайного и полномочного посла РФ в Джибути и Сомали.
Ранее в Москве скончался многократный обладатель звания «Лучший учитель России» биолог Андрей Квашенко. Он был найден мёртвым у себя в квартире в доме по улице Гиляровского. Тело 67-летнего педагога нашли 13 января, спустя неделю после его смерти. Квашенко преподавал в столичной гимназии № 1543, а также на малом механико-математическом факультете МГУ. С 2012 по 2015 год он был несколько раз признан лучшим учителем России в номинации «Наставник будущих учёных», писал NEWS.ru.