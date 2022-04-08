Умер президент Государственного исторического музея Александр Шкурко

Умер президент, экс-глава Государственного исторического музея (ГИМ) в Москве, историк Александр Шкурко, сообщили в Telegram-канале пресс-службы учреждения. Представители музея отметили, что Шкурко возглавлял музей с 1992 по 2010 год.

С прискорбием сообщаем о кончине Александра Ивановича Шкурко, президента Исторического музея, директора Исторического музея с 1992 по 2010 год, — сказано в письме.

Александр Шкурко учился на историческом факультете МГУ, окончив его в 1960 году. Историк специализировался на скифской археологии. С 1982 по 1992 год он был заместителем министра культуры РСФСР. В 2003 году Шкурко стал лауреатом Государственной премии России в области культуры.

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