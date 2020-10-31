Скончались пять пациентов больницы Челябинска, где произошёл взрыв

https://static.news.ru/photo/a45affae-1b86-11eb-96ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олег Черных/РИА Новости

В городской больнице № 2 Челябинска, где прогремел взрыв, умерли пять человек. Это произошло ещё до момента ЧП, сообщает оперативный штаб региона.

В течение прошедших суток на госпитальной базе до момента взрыва умерли пять человек, — говорится в сообщении оперативного штаба.

На данный момент силовики выясняют, кто из этих пяти человек мог скончаться из-за перебоев с кислородом в больнице, сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Ранее прокурор региона Виталий Лопин сообщил Znak.com, что двое пациентов с коронавирусом умерли непосредственно до взрыва, когда на время прекратилась подача кислорода, или при эвакуации. Он отметил, что эта информация проверяется.

Взрыв произошёл 31 октября в будке для хранения баллонов с кислородом на территории ковид-госпиталя. К этому моменту здесь уже работали пожарные, приехавшие по вызову из-за возгорания. По данным МЧС, огонь охватил два здания больницы, также огонь перекинулся на балконы соседнего дома. Пожар уже потушен.

Всего из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Как ранее заявляли власти региона, в результате ЧП люди не пострадали.

СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность». Ранее NEWS.ru публиковал кадры с места ЧП.