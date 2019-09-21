Следственное управление СК РФ по Ленинградской области ведёт проверку по факту появления видеоролика, на котором сверстники избивают подростка в городе Коммунар Гатчинского района ЛО.
Об этом сообщается на
По предварительной информации, видео было снято 20 сентября. В ходе проверки следователи изучат условия проживания и обучения всех действующих лиц, а также дадут оценку действиям органов системы профилактики, в том числе и работников школы, где обучаются несовершеннолетние. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Как ранее писал News.ru, СК РФ проверит случай с ударившим ученика педагогом в Красноярске.