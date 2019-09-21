https://static.news.ru/photo/23774ed8-dd39-11e9-ad15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области ведёт проверку по факту появления видеоролика, на котором сверстники избивают подростка в городе Коммунар Гатчинского района ЛО.

Об этом сообщается на сайте регионального управления СК. На кадрах распространившегося в СМИ и соцсетях ролика школьники бьют мальчика по голове и другим частям тела ногами, повалив его на землю. Инициирована передача материалов в следственные органы для проведения доследственной проверки по факту инцидента.

По предварительной информации, видео было снято 20 сентября. В ходе проверки следователи изучат условия проживания и обучения всех действующих лиц, а также дадут оценку действиям органов системы профилактики, в том числе и работников школы, где обучаются несовершеннолетние. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как ранее писал News.ru, СК РФ проверит случай с ударившим ученика педагогом в Красноярске.