https://static.news.ru/photo/25fe6b1e-dab9-11e9-90cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет начал проверку информации об учителе физкультуры в школе Красноярска, который ударил школьника.

В ряде СМИ была размещена информация о том, что учитель физкультуры <…> во время учебного процесса ударил первоклассника, после чего несколько учеников также в шуточной форме задевали школьника в присутствии педагога, который их действия не пресёк, — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

Сам педагог утверждает, что мальчик баловался во время урока, что и послужило причиной конфликта. Учитель временно отстранён от уроков на время расследования.

Как ранее писал News.ru, ученик четвёртого класса школы № 4 в Сосновоборске пришёл в учебное заведение со стрижкой своего кумира — шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Учитель и директор школы сделали ему замечание и вызвали родителей.