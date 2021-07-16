СК РФ раскрыл детали жёсткой посадки Ан-28 в Томской области

Следственный комитет России (СК РФ) раскрыл детали жёсткой посадки самолёта Ан-28 в Томской области. По информации ведомства, опубликованной на официальном сайте СК РФ, ЧП произошло в результате отказа обоих двигателей на 10-й минуте полёта и повторные попытки запустить их не помогли, после чего «командир воздушного судна (КВС) с высоты подобрал место для аварийного приземления».

При неработающих двигателях самолёт спланировал на площадку, расположенную в 70 км от города Кедровый Томской области. Самолёт осуществил жёсткую посадку на расстоянии 180 м от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Экипаж воздушного судна принял незамедлительные меры к эвакуации пассажиров из салона самолёта. После этого они запустили аварийный маяк, — добавили в СК РФ.

После каждой заправки технический специалист должен произвести слив отстоя из баков. Если на самом дне обнаруживается вода, то полёт запрещается, топливо должно быть слито и перезалито. Однако, отмечает телеканал, проблема в том, что в малой авиации эта процедура часто игнорируется. И остановка двигателей Ан-28 могла произойти из-за замерзания влаги в керосине, когда самолёт поднимался в высоту в отрицательные температуры. В результате ледяная крошка могла забить топливопроводы и фильтры двигателей.

В Следкоме отметили, что на борту воздушного судная находились три члена экипажа и 15 пассажиров, среди которых были четыре ребёнка. В одну из больниц Томска госпитализировали КВС — у него диагностировали переломы нижних конечностей, а также 17-летнюю пассажирку с подозрением на сотрясение головного мозга. Остальных пострадавших отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра. У них ссадины и ушибы.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проведёт внеплановую проверку авиакомпании по факту происшествия с самолётом Ан-28 в Томской области. В ведомстве отметили, что на месте происшествия находится начальник территориального управления Госaвианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Рoжко. Проверять будут деятельность ОАО «Сибирская лёгкая авиация», которому принадлежал Aн-28, чудом не разбившийся при аварийной посадке в тайге.