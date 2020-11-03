СК РФ: 15-летний подросток под Пензой зарезал девушку и спрятал её труп

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Следственные органы Пензенской области подозревают 15-летнего парня в убийстве 17-летней девушки. Силовики считают, что фигурант нанёс ей несколько ударов ножом, после чего спрятал тело жертвы в кусты, прикрыв листом ДСП.

Покойную обнаружили недалеко от железнодорожных путей. По данным оперативников, инцидент произошёл в Бессоновке 1 ноября 2020 года в результате выяснения отношений, передаёт официальный сайт СУ СК РФ по региону. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас подростка задержали. По месту жительства несовершеннолетнего нашли и изъяли орудие преступления — нож и личные вещи погибшей, которые фигурант взял с собой с места преступления. Во время допроса парень рассказал подробности случившегося.

Накануне беременная женщина обратилась в одно из медицинских учреждений Москвы с жалобами на многочисленные ушибы и ссадины. Медики диагностировали женщине травмы плеча, кисти и колена. Характер повреждений москвички заинтересовал полицию. Выяснилось, что пострадавшую избили.

NEWS.ru ранее сообщал об инциденте с избиением в Бердске. Работник пресс-центра городской администрации Кирилл Цветков нанёс несколько ударов 68-летнему внештатному корреспонденту газеты «Свидетель» Сергею Болдыреву, обидевшись на комментарии журналиста в соцсетях.