СК опубликовал кадры задержания стрелка из Екатеринбурга и из его квартиры

https://static.news.ru/photo/112bed7a-c17f-11eb-8421-96000091f725_660.jpg Фото: Следственный комитет Российской Федерации / youtube

Следком России опубликовал кадры задержания 48-летнего стрелка в Екатеринбурге, а также следственных действий, в том числе в его квартире. Видео появилось на YouTube-канале СК.

30 мая 2021 года предположительно нетрезвый экс-сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу по находившимся во дворе дома людям из охотничьего карабина. В результате этого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов, у обоих огнестрельные ранения. Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали.

По данному факту следственными органами СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ «покушение на убийство малолетнего, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», — сообщили в СК.

После задержания подозреваемого отправили на допрос. Ему также придётся пройти психиатрическую экспертизу, чтобы следователи установили мотивы преступления.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, стрелок не был на учёте нарколога или психиатра.

Сотрудники Росгвардии Екатеринбурга задержали мужчину, который открыл стрельбу по прохожим с балкона около 20:30 по мск.