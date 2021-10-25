СК опубликовал кадры крушения самолёта в Подмосковье

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Следственный комитет РФ опубликовал видео, снятое в момент крушения легкомоторного самолёта «Аэропракт А-22» в Рузском районе Московской области. На кадрах видно, как воздушное судно набирает высоту, а через некоторое время начинает падать. В результате крушения погибли два человека.

Следователи отрабатывают ряд версий произошедшего. В приоритете техническая неисправность, ошибка пилота и неблагоприятные погодные условия. Продолжается расследование в рамках уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 253 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту крушения легкомоторного воздушного судна «Аэропракт А-22» в районе посадочной площадки Ватулино, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте осмотрели место крушения и ангар посадочной площадки Ватулино. Они изъяли датчик высоты, образцы топлива самолёта, техническую документацию, а также допросили сотрудников аэродрома и назначили ряд экспертиз.

Сверхлёгкий летательный аппарат «Аэропракт А-22» «Летучая лисица» упал 24 октября около деревни Ватулино Рузского района Московской области. На борту находились пилот и пассажир, они погибли.