СК назвал основную версию взрыва автобуса в Воронеже

Следствие рассматривает версию о неисправности технического оборудования как основную в качестве причины взрыва маршрутного автобуса в Воронеже. Об этом сообщает в Telegram-канале RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В частности, изучается факт незаконного переоборудования транспортного средства с бензина на газовое топливо.

Взрыв маршрутного автобуса в Воронеже произошёл 12 августа около девяти часов вечера. По предварительным данным, причиной стала детонация газа в баллонах, установленных в маршрутке. Однако, сам водитель утверждает, что его транспорт работал на дизеле.

По словам очевидцев, на месте происшествия ощущался едкий запах газа. Произошедшее сопровождалось грохотом, вспышкой, железной стружкой и окровавленным салоном.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек. Одна женщина скончалась в больнице, перед этим ей ампутировали ноги. Трое пострадавших после взрыва в Воронеже находятся в тяжёлом состоянии, восемь человек — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее пассажир взорвавшегося маршрутного автобуса Никита Овчинников рассказал подробности происшествия в Воронеже. Молодой человек госпитализирован, почти ничего не слышит после инцидента.