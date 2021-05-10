Силовики заблокировали на этаже казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/c27b8990-b22b-11eb-9a0e-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Силовики заблокировали на четвёртом этаже в казанской школе второго стрелявшего, пишет Telegram-канал «Подъём». Другой нападавший уже задержан.

Всех детей эвакуировали из гимназии № 175 и разместили в двух детских садах. Некоторые дети уже находятся дома, а учеников младших классов к родителям вывел ОМОН.

По данным Baza, количество пострадавших детей выросло до 12. Из них четверо в реанимации, у всех огнестрельные ранения.

Нападение на школу в Казани произошло утром 11 мая. Неизвестные пришли в одну из местных школ и открыли стрельбу. Данные о произошедшем противоречивые. Погибли, по разным данным, от семи до девяти человек, в том числе один из преподавателей, охранник и уборщица.

По предварительной информации, стрелков было двое. Один из стрелявших задержан, второй, по разной информации, продолжает удерживать заложников или ликвидирован.

Силовики эвакуировали всех учащихся, кого смогли. Около школы дежурят машины скорой помощи.

Тем временем стали появляться сообщения о стрельбе ещё в одной казанской школе, однако в мэрии столицы Татарстана эту информацию не подтвердили. Там заверили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности.