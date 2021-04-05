Силовая «гигиена»: петербургские кинозалы закрылись для «Артдокфеста»

Полиция Петербурга и Роспотребнадзор сорвали проведение фестиваля документального кино «Артдокфест» в Доме кино, а затем от проведения мероприятия отказался и вторая площадка — открытая студия «Лендок». В результате организаторы были вынуждены свернуть культурное мероприятие в северной столице. В Москве на оргкомитет также оказывалось давление со стороны консервативной публики. Недовольство вызывали картины, посвящённые стигматизации шизофрении, украинскому патриотизму и ЛГБТ-проблематике. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Шорох по техническим причинам

В петербургском Доме кино мероприятие стартовало 3 апреля (в столице — на день раньше). Как и в Москве показ начался с картины Евгении Останиной «Расторгуев», посвящённой её мужу — режиссёру Александру Расторгуеву, 31 июля 2018 года убитому вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко в Центральноафриканской республике.

По словам организаторов, зрители раскупили все доступные билеты на первый показ, с учётом того, что продажи велись согласно принятым в городе санитарным нормам — 75% наполняемости зала. Перед началом фильма на показ пытались пройти представители Роспотребнадзора и полиции, намеревавшиеся проверить, как на фестивале соблюдаются коронавирусные ограничения. Организаторы их не пустили, после чего, дождавшись выхода зрителей, «государственные люди опечатали два зала Дома Кино, тем самым лишив фестиваль его главной площадки».

В Питере власти пригнали полицию и Роспотребнадзор за пару часов до открытия «Артдокфест» в Доме кино. Они сидели в автобусе, и ждали пока придут зрители, чтобы зафиксировать нарушение санитарных норм. И в итоге сказали, что зафиксировали и опечатали все залы, — уточняет основатель фестиваля Виталий Манский.

После этого на сайте Дома кино появилось сообщение, что опечатанные силовиками залы не работают «по техническим причинам». Впоследствии от приёма кинодокументалистов на своей территории отказалась вторая петербургская площадка — открытая студия «Лендок». В её заявлении сказано, что она, как и Дом кино стала предметом неких проверок. После этого в студии приняли решение об отмене показов программы, чтобы избежать провокаций или вовсе закрытия культурного центра.

Как сообщила координатор фестиваля в Петербурге Тамара Ларина, представители городских властей прибыли на «Артдокфест» «по доносу известного провокатора Тимура Исаева, называющего себя Тимуром Булатовым». Последний известен активным противодействием ЛГБТ-тематике и радикальной гомофобной риторикой. Напомним, он писал заявления на художницу, драматурга и феминистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову которую силовики преследуют за публикацию изображения вагины, увидев в этом «распространение порнографии», из-за чего девушке грозит до шести лет заключения.

Реакцию Булатова мог вызвать фильм «Тихий голос» Река Валерика — про чеченского гея, вынужденного бежать с малой родины в Бельгию. Эту картину по некоторым данным негативно оценили в Чечне. По словам Виталия Манского, оргкомитету пришлось «под давлением обстоятельств», отменить запланированный на 5 апреля премьерный показ данной картина.

Замену мы делаем концептуально. Сегодня и завтра на отменённом сеансе будет показана картина Ксении Охапкиной «Бессмертный», Гран-при «Артдокфест» 2019 года. Российское безвременье и Бессмертие как смерть при рождении на долгую жизнь, — написал Манский.

Ранее он сообщил, что в Москве организаторам угрожали представители националистической группировки SERB из-за украинской короткометражки Марии Шевченко «Родимое пятно», посвящённой проблеме стигматизации шизофрении, о чём одна из героинь размышляет, путешествуя по Крыму. Представители праворадикальной организации, по словам режиссёра, «переговаривали с полицией, осматривали кинотеатр». В результате организаторы из соображений безопасности перенесли показ картины на онлайн-платформу Artdoc.media.

Также претензии ультраконсервативных деятелей вызвал представленный в программе фестиваля фильм «Летняя война» немецкого режиссёра Морица Шульца. Лента рассказывает об украинских детях, которые подвергаются патриотическому воспитанию.

Тимур Булатов заявил , что его глубоко возмутило то, что в Петербурге «совершенно законно» проходит фестиваль, в программе которого есть кино про «чеченского содомита», а также «фильм о бойцах АТО». Активист считает, что если законных возможностей для запрета таких показов не остаётся, то надо «приходить, наводить там шорох, срывать эти мероприятия».

В Роспотребнадзоре и МВД официально ситуацию пока не прокомментировали. Ранее представитель полиции утверждал , что в отделение Адмиралтейского района поступило заявление от некоего гражданина о якобы нарушении ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Цензура и цинизм

artdocfest.com

В поддержку «Артдокфеста» высказался экс-гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Он назвал происходящее «демонстративными гонениями».

Пренебрежение интересами и ожиданиями сотен зрителей из-за трусливого угодничества власти. Объяснять их нарушением антиковидных санитарно-эпидемиологических норм — отвратительный, издевательский цинизм, — высказался он.

Ещё более жёсткую позицию в защиту документалистов озвучил кинокритик Борис Нелепо. По его мнению, произошедшее в Петербурге — это «варварство», а активисты, которые срывают показы, — «вандалы». Он полагает, что «мы живем в ситуации практики прямой цензуры в кинематографе, которая напрямую противоречит Конституции страны», однако с этими ограничениями «все согласились», что вызывает «злость, отчаяние и бешенство».

Под «прямой цензурой» нелепо имеет ввиду практику использования «прокатных удостоверений» для запрета неугодных фильмов, введение реестра кинофестивалей и необходимость в него вступать, а также запрет обсценной лексики в кино. Кроме того, он резко осудил закон об «ЛГБТ-пропаганде».

Режиссёр-документалист Виктор Косаковский обратился к властям северной столицы с просьбой «отменить все запреты на проведение показов „Артдокфеста“ в Санкт-Петербурге иначе это выглядит, что в культурной столице появилась политическая цензура». Он отметил, что документальное кино сегодня часто не доходит до кинотеатров, поэтому кинофестиваль для его авторов — это «единственная возможность» продемонстрировать свои работы на большом экране.

Для жителей города, интересующихся документальным кино, как искусством, для студентов, которых много в нашем городе, это возможность понять, что нового происходит в киноязыке. Нельзя просто так лишать нас этой возможности. Если у Роспотребнадзора есть претензии по рассадке или соблюдению масочного режима, но я уверен, что руководство «Артдокфеста» могло бы усилить контроль за соблюдением всех надлежащих норм, — сказал Косаковский.

В оргкомитете Фестиваля напомнили, что декабре 2020 года несколько показов «Артдокфеста» в Петербурге уже лишились привычного помещения по похожей схеме. Тогда кинотеатр «Англетер» закрыли прямо перед первым сеансом. Также у организаторов не складывались отношения с некоторыми другими площадками в городе, которые «предпочли не идти на риск».

Руководство фестиваля, учитывая все возможные проблемы, делало всё, чтобы избежать конфликтов с городскими властями, вплоть до отзыва из программы остро-политической картины «Котлован» Андрея Грязева (в картине продемонстрированы различные видеообращения россиян к президенту Владимиру Путину. — NEWS.ru). Тщательно готовились и соблюдать санитарно-эпидемиологические установки. Однако, как выяснилось, все эти предосторожности оказались тщетными, — уверяют организаторы.

По словам Виталия Манского, в Москве «Артдокфест» «несмотря ни на что, продолжает свою работу, и выходит на финишную прямую». Каждый день с 10 утра до поздней ночи, в залах кинотеатра Октябрь, будут проходить фестивальные показы и обсуждения. Режиссёр напомнил, что в российскую столицу прибыли авторы со всей страны, а также из Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Украины, Германии и Франции. Кроме того, много авторов выходят на связь со зрителями по интернету. Закрытие фестиваля запланировано в Москве 9 апреля. Он также пообещал бороться «за Питер» и вернуть его «рано или поздно».