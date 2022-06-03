В московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» произошел крупный пожар. Сгорело несколько этажей здания. Для тушения пришлось задействовать даже вертолет. Сообщается, что с 2018 года там не проводились противопожарные проверки. Тем не менее в этом офисном центре часто проводились учебные пожарные тревоги, поэтому как только прозвучал сигнал, более тысячи работников и арендаторов центра оперативно покинули горящее здание. По сообщения столичного МЧС, при пожаре удалось избежать жертв, однако пострадавшие всё-таки есть. Их доставили в городские больницы. Главу столичного МЧС, который также прибыл на пожар, тоже пришлось госпитализировать — у генерала произошел инфаркт. Несмотря на то что пожар является региональным событием, на него обратили внимание в Кремле и оценили работу столичных аварийных служб как «весьма оперативную».