Сигнал тревоги подал самолёт, следующий из Екатеринбурга в Москву 

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция выясняет обстоятельства инцидента, в результате которого ребёнок упал с высоты пятого этажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы столичного главка МВД.

По имеющимся данным, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на улице Шумилова несовершеннолетний упал с высоты. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства...