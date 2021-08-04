Сигнал тревоги подал самолёт, следующий из Екатеринбурга в Москву
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
23:52, 04 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пассажирский самолёт, следующий по маршруту Екатеринбург — Москва, подал сигнал тревоги и начал снижение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Пассажирский Sukhoi Superjet 100 Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги над Удмуртией и начал снижение. В настоящее время он находится над Татарстаном, — сообщил собеседник агентства.
Сервис Flightradar фиксирует активность борта в небе в течение часа. Сейчас он находится на высоте 2,1 тысячи метров.
Причины сигнала тревоги не сообщаются.
UPD: По данным Flightradar, самолёт приземлился в Казани.
2 июля грузовой самолёт авиакомпании «Атран», который вылетел из Красноярска в китайский город Ханчжоу, подал сигнал тревоги. Тогда Boeing 747 подал сигнал general emergency. По данным Flightradar24, лайнер выставил код ответчика 7700, что говорит о чрезвычайной ситуации на борту. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт около часа кружил над Красноярском на высоте в 9 тысяч футов для выработки топлива, а затем благополучно сел в воздушном порту.