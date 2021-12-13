Shot: устроивший взрыв в подмосковном монастыре погиб на месте
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
09:52, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Устроивший взрыв в Серпуховском женском монастыре молодой человек погиб на месте, сообщает Telegram-канал Shot. По данным издания, до взрыва его видели сидящим с мачете на ступеньке монастыря, после того как сработало СВУ, он попытался заползти в здание. Число пострадавших в результате происшествия может достигать восьми человек.
Самоподрыв в монастыре устроил 18-летний Владислав Струженков. Предварительно, он погиб на месте, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, самодельное взрывное устройство в монастырь принёс 18-летний воспитанник приходской школы Владислав С.
В результате взрыва пострадал 15-летний мальчик. У подростка — рваные раны обеих ног и ожоги, его госпитализировали в больницу.
По информации РИА Новости, число пострадавших увеличилось до семи человек.
К двум пострадавшим при взрыве добавились еще пять человек, их осматривают медики, — сказал источник агентства в экстренных службах.
По данным ТАСС, ранения получили восемь человек, в том числе семеро детей.
Следователи проводят проверку. Для координации действий правоохранителей на место происшествия выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.