Shot: устроивший взрыв в подмосковном монастыре погиб на месте

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В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. В результате происшествия пострадали два человека — мужчина и подросток, сообщил «Интерфаксу» источник в скорой помощи. По некоторым данным, число раненых может достигать восьми человек.

Местный житель проник на территорию женского монастыря в Серпухове, пронёс туда самодельную взрывчатку и привёл её в действие, — сказал собеседник. По информации Telegram-канала «112», самодельное взрывное устройство в монастырь...