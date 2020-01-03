https://static.news.ru/photo/7fcb019c-2fa1-11ea-9160-fa163e074e61_660.jpg Фото: crocerossa/twitter.com

Автомобиль врезался в группу немецких туристов в Италии. Шестеро из них погибли, ещё 11 получили травмы.

Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.

Личности погибших пока не установлены, у туристов не было при себе документов. Большинству пострадавших оказали помощь итальянские медики. Одного из них отправили вертолётом в больницу австрийского Инсбрука, сообщает издание Corriere Della Sera.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южной Корее были насмерть сбиты автомобилем трое дорожных рабочих. Виновником ДТП оказался россиянин, управлявший машиной без прав.