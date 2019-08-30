https://static.news.ru/photo/54eafe74-cc81-11e9-bd23-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мархаев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на корреспондента канала РЕН ТВ после её вопроса о его связях с подпольным игровым бизнесом. По словам пострадавшей Евгшении Могилевский, инцидент произошёл во время встречи претендующего на пост мэра Улан-Удэ Мархаева с избирателями.

Я достала телефон и начала снимать происходящее с требованием прекратить нападение на моего коллегу. Однако Мархаев вцепился в мою руку и начал ее выкручивать, пытался выхватить телефон, — рассказала журналистка.

Как объяснил сам Мархаев, его действия стали следствием попытки пресечь наглые действия сотрудников телеканала. Он также опроверг информацию о том, что его охрана выхватывала аппаратуру и мешала работе операторов. По его словам, технику они просто убирали, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что неизвестный напал на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас в центре Москвы. Девушке удалось вырваться и убежать. Инцидент произошёл 10 июля около 9 утра возле гостиницы «Националь» на Моховой.